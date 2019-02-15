"Что упало у студента, то упало на газету", — так на этот вопрос, говорим со знанием дела, ответили бы в студенческом общежитии. Впрочем, не только в общежитии.
Знаменитое "правило пяти секунд" (иногда, кстати, трансформирующееся в "правило трех секунд") гласит, что если вы успеваете подобрать бутерброд с пола за это время, с ним ничего страшного не случится, пишет Вести.ru. Идея состоит в том, что бактериям нужно больше времени, чтобы уютно обосноваться на хлебе и колбасе. Но как обстоят дела на самом деле?
Как изучали вопрос
Установить, откуда точно пошел миф о трех-пяти безопасных секундах, сегодня почти невозможно. Некоторые гастроэнтузиасты полагают, что о чем-то подобном в своем шоу говорила Джулия Чайлд, но не предоставляют никаких доказательств того, что все именно так и было.
В 2007 году группа ученых из Университета Клемсона (Clemson University) опубликовала единственную рецензируемую статью по теме в Journal of Applied Microbiology. Пытаясь узнать, влияет ли продолжительность контакта пола с пищей на безопасность пищи, они заразили квадраты керамической плитки, дерева и ковра сальмонеллой.
Через пять минут на те же квадраты были помещены кусочки колбасы или хлеба на 5 секунд, 30 сенкунд или 60 секунд. При этом эксперимент был повторен еще четыре раза: после того как бактерии провели на поверхности 2 часа, 4 часа, 8 часов и 24 часа.
Что удалось обнаружить
Анализ результатов показал, что количество бактерий на любом виде пищи почти не зависело от того, сколько пища контактировала с грязной поверхностью. В то же время чем больше времени проходило с момента первого эксперимента, тем менее загрязненным оказывался кусочек колбасы или хлеба.
Что касается поверхности, то здесь лучше прочих справилось ковровое покрытие. И если в случае с ковром на еде оказалось менее 1% от общего числа бактерий, то в случае с плиткой и деревом — 48-70%. К похожим выводам пришло исследование, позже проведенное командой из Университета Астон (Aston University).
Так можно ли есть еду, которая упала на пол?
В этом мире существует множество бактериальных штаммов, и некоторые из них чрезвычайно опасны даже в минимальных количествах. Однако вероятность нахождения их на вашем полу ничтожно мала. Ну, или как минимум не больше, чем вероятность их «проживания» на сырой пище, используемой в доме посуде или коже.
Так что да, если вы съедите этот кусочек, ничего ужасного не произойдет. Но чем больше внимания вы будете уделять чистоте поверхностей, с которыми работаете, посуды, из которой едите, и, конечно, пола в своем доме, тем меньше окажутся сохраняющиеся риски.
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