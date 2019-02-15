Многие антропологи и эволюционные биологи уверены, что огромную роль в выживании и процветании человечества сыграл "эффект бабушки". И сразу две научные работы, проведённые финскими и канадскими учёными, подтверждают это мнение.
Гипотеза бабушки (Grandmother hypothesis) гласит, что в определённый период жизни для женщин становится важнее забота о потомстве, чем рождение новых детей. Перенаправив свою энергию на поддержку последующих поколений, первые бабушки в эволюционной истории Homo sapiens стали причиной человеческого долголетия и, как ни странно, моногамии, передает Вести.ru.
Ранее специалисты чаще рассматривали роль древних бабушек, теперь же решили проанализировать более современные данные, собранные в 17-18 веках прошлого столетия.
Авторы первого исследования изучили записи из церковных книг Финляндии, чтобы оценить, как наличие в семьях бабушек повлияло на показатели выживаемости детей. Они проанализировали сведения о почти 6000 детей, более 1000 бабушек по материнской линии и более 1000 по отцовской. Записи охватывали 160-летний период.
Оказалось, что в семьях с бабушками по материнской линии в возрасте от 50 до 75 лет рождалось значительно больше детей (внуков этих женщин). Уровень выживаемости детей в возрасте от двух до пяти лет был выше почти на 30%, чем в семьях, где не было бабушек.
Между тем присутствие бабушки по отцовской линии старше 75 лет оказывало противоположный эффект: в таких семьях выживаемость детей была ниже на 37%, чем в семьях без бабушек.
Возможно, это объясняется тем, что в более преклонном возрасте женщины уже не могли оказывать помощь и поддержку в воспитании и уходе за детьми, полагают учёные.
Во второй работе рассматривались записи о рождаемости и смертности, сделанные в 150 церковных приходах Квебека (франкоязычной канадской провинции) почти за два столетия. В записях содержались сведения примерно о 3300 бабушках, у которых было в общей сложности более 56 тысяч внуков.
Как и в первом случае, "эффект бабушки" был налицо: в семьях, где женщинам помогали их матери, рождалось в среднем на двух детей большое, а выживаемость внуков в возрасте до 15 лет была выше (выживало на одного ребёнка на семью больше по сравнению с семьями, где бабушек не было).
Отмечается, что женщины, которые проживали вместе с матерями, сами рожали первенца в среднем на четыре месяца раньше, чем те, чьи матери скончались и жили далеко.
Количество детей в семье также оказалось связано с географическим фактором: чем дальше мать жила от дочери, тем меньше детей было у последней и тем ниже была выживаемость среди них.
Эти результаты подтверждают гипотезу бабушки и свидетельствуют о том, что присутствие зрелых и опытных женщин действительно сказывается на количестве потомков и их выживаемости, заключают эксперты.
Соответствующие научные статьи опубликованы в журнале Current Biology: первая и вторая.
Кстати, специалисты также полагают, что "эффект бабушки" тесно связан с возникновением менопаузы.
Потеря фертильности в определённом возрасте для женщин является естественным этапом старения. Однако в животном мире это явление крайне редкое. Менопауза свойственна лишь немногим морским млекопитающим – гриндам и косаткам.
Ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, что специалисты обвинили в наступлении женской менопаузы мужчин. В зрелом возрасте они инстинктивно отдают предпочтение женщинам помоложе, способным воспроизвести потомство. И из-за такого естественного отбора более взрослым женщинам фертильность, в общем-то, оказалась ненужной.
Но, с другой стороны, менопауза является и эволюционным преимуществом: благодаря ей появляются бабушки, посвящающие себя заботе о следующих поколениях, заключают исследователи.
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