Под Гренландией нашли новый гигантский кратер

Ученые Центра космических полетов Годдарда (США) пришли к выводу, что под ледяным щитом Гренландии, вероятно, находится второй кратер, возникший при падении метеорита. Об этом сообщает издание Science News.

Исследователи проанализировали спутниковые данные и результаты аэросъемки и обнаружили понижение рельефа шириной 36,5 километра, которое располагается в 183 километрах к юго-востоку от ледника Гайавата (Hiawatha) и в 2 километрах под толщей льда. Оно ненамного больше, чем недавно обнаруженный 31-километровый кратер под этим ледником. Найденное геологическое образование имеет обод, а также небольшое возвышение в центре,передает lenta.

Эти элементы соответствуют импактному кратеру, образовавшемуся при падении метеорита. Однако его изучение затруднено из-за того, что понижение располагается близко к центру ледяного щита, а не с краю ледника, как в случае кратера Гайавата.

Кратер Гайвата был обнаружен в 2016 году с помощью радиолокационного зондирования с самолета. Обод кратера возвышается над его дном примерно на 320 метров, а в центре структуры находится возвышение высотой 50 метров. Астероид, падение которого привело к его образованию, врезался в землю на скорости 20 километров в секунду, а его диаметр составлял примерно 1,5 километра.