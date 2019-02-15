Новый телескоп NASA "проникнет" в прошлое Вселенной

Аппарат должен установить, как развивалась Вселенная и обнаружить ее "строительные блоки" в разных уголках Млечного Пути.

Новый космический телескоп NASA SPHEREx, который появится в 2023 году, должен заняться решением сложнейших загадок Вселенной, проникнув в ее "прошлое". Об этом пишет Space.com.

Инструмент предназначен для решения двух ключевых вопросов: установить, как развивалась Вселенная и насколько распространены некоторые ее важные строительные блоки в нашей галактике,передает Корреспондент.

Прибор SPHEREx сможет собирать оптический и ближний инфракрасный свет от большого количества источников: более 100 миллионов звезд в самом Млечном Пути и более 300 миллионов других галактик.

В нашей галактике Млечный Путь SPHEREx будет составлять карту воды и органических молекул, которые являются основными составляющими жизни, какими мы ее знаем. А за пределами нашей галактики он "отправится в прошлое" - в самые первые моменты нашей Вселенной.

Таким образом ученые намерены установить, что именно заставило Вселенную расшириться так быстро - менее чем за наносекунду после Большого взрыва.