Во Флорештском районе женщину переехал тракторный прицеп

Трагический случай произошел в селе Кунича Флорештского района. 44-летняя женщина умерла после того, как ее переехало колесо прицепа.

За рулем трактора с прицепом был 22-летний парень. Он вез людей в село для осуществления сезонных работ, пишет tvn.md.

В какой-то момент 44-летняя женщина, выпала с прицепа и ее переехало колесом.

Женщину доставили в районную больницу Флорештского района, но вскоре после этого она умерла.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.