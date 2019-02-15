Швейцария заплатит хакерам 50 тысяч долларов за взлом системы голосования

Швейцария ждет хакеров, в том числе из России, для тестового взлома своей электронной системы голосования. Самым успешным компьютерным пиратам правительство страны заплатит порядка 50 тысяч долларов.

Как рассказал РИА Новости официальный представитель швейцарской Федеральной канцелярии Рене Ленцин, стресс-тест на взлом электронной системы голосования необходим для того, чтобы дополнительно проверить ее безопасность,передает РИА Новости.

Система электронного голосования в тестовом режиме уже используется с 2004 года. Сегодня ее применяют в 10 кантонах из 26. Однако для официального внедрения программа должна получить сертификат безопасности, а ее базовый код раскрыт. В настоящее время тестовыми взломами системы занимается отдельная компания.

"Общественный тест на взлом принесет дополнительную пользу, так как проверять безопасность системы будет большое количество людей", - отметил Ленцин.

В настоящее время на сайте www.onlinevote-pit.ch зарегистрировалось свыше 1770 участников. Согласно заявленной информации, наибольшее количество хакеров из Швейцарии (27.41 %), затем идут Франция (14,95%) и США (почти 6%). Попытаться взломать систему голосования также хотят представители Великобритании, Германии, Индии, Польши, Украины, Турции, Бразилии и ряда других стран. В опубликованной статистике при этом не указано, есть ли среди электронных пиратов представители из России, но специальных ограничений для них нет.

"Общественный тест открыт для всех людей из всех стран", - заявил Ленцин на вопрос о том, ждут ли в Швейцарии российских хакеров.

Как объяснил представитель канцелярии, во время теста хакеры могут попытаться манипулировать голосами, вывести из строя или обойти систему безопасности и защиты данных пользователей. Самую большую награду в 50 тысяч франков (порядка 50 тысяч долларов) получит тот, кто сумеет незаметно изменить итоги голосования. Нарушение тайны голосования будет стоить 10 тысяч франков, а взлом электронной урны для голосования – 5 тысяч.

Общественный тест пройдет с 25 февраля по 24 марта. В нем могут принять участие как отдельные хакеры, так и организованные группы, однако каждый ее участник должен будет записаться отдельно. Регистрация для участия в тесте обязательна. Как объяснил Ленцин, люди могут не раскрывать свое реальное имя, но необходимо указать никнем, адрес электронной почты и страну. По итогам взлома будет опубликован доклад.

"Та система, которую будут взламывать, сегодня не используется. Если кантональные власти захотят ее использовать после теста, они должны проанализировать, нужно ли ее переписать. Но использовать ее они смогут только с разрешения властей Конфедерации. В Швейцарии электронную систему голосования можно использовать только, если она соответствует четким критериям федерального законодательства", - добавил Ленцин.