Психологи дали совет одиноким людям в День всех влюбленных

Изменить День всех влюбленных на День самого хорошего отношения к себе и преподнести в честь этого праздника самому себе подарок или похвалить себя за большие успехи следует тем, кто одинок 14 февраля.

Четырнадцатого февраля в католическом и протестантском мире отмечается День святого Валентина или День всех влюбленных. Праздник стал популярным с 1990-х годов.

"Стоит трансформировать День влюбленных в День самого хорошего по отношению к себе, надо выразить в этот день какую-то признательность себе, поблагодарить себя за хорошие качества или грандиозные успехи. Спросить себя, что принесло бы мне радость, и сделать это. Например, подарить себе подарок, сводить себя на концерт или на выставку", - рассказал психолог-консультант психологического центра на Волхонке Илья Шабшин.

Он пояснил, что в этот день одинокому человеку нужно самому себе поднять настроение, а не ожидать, что это сделает кто-то другой,передает РИА Новости.

При этом, по словам специалиста, 14 февраля у тех людей, кто не встретил свою любовь, действительно обостряется чувства одиночества.

"Самое главное, очень важно посмотреть на свою жизнь как на индивидуальный путь, уникальный и неповторимый. Тогда праздники, которые отмечают в обществе, какие-то социальные традиции будут представлять собой что-то стереотипное", - подчеркнул Шабшин.

В свою очередь, психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс пояснил, что переживания появляются не из-за одиночества, а из-за того, что с детства у большинства людей сложился стереотип, что счастливым можно быть только с кем-то, только обретя свою любовь, именно об этом поется в песнях, говорится в книгах и фильмах.

Большинство людей, которые одиноки, страдают от этого и считают, что если они страдают, значит, одиночество – это плохо. На самом деле, по словам психолога, это культурологический аспект, при котором обесценивается личность человека.

"В реальности, одиночество – это не плохо и не хорошо, это просто одиночество. Это нужно объяснить себе самому", - отметил Хорс.

Если все же объяснить это самому себе не получается, то к Дню святого Валентина нужно отнестись с юмором, считает семейный психолог Ирина Обухова.

"Мы имеем только то, что по-настоящему хотим и не имеем того, чего боимся. Иногда мы очень боимся того, что хотим. Поэтому, если вам грустно, то задайте себе вопрос, а хочу ли я этого, если да, то вы это получите на следующий праздник", - сказала Обухова.