Ученые обнаружили новый гигантский вид динозавра

Хвост его состоял из позвонков, по форме напоминающих сердце. Обнаружить удалось почти полный скелет динозавра.

В Танзании палеонтологи обнаружили почти полный скелет титанозавра гигантских размеров. Примечательно, что его хвост состоял из позвонков, напоминающих по форме сердце. Информация о нем опубликована в журнале PLoS One.

"Это открытие помогло нам понять, как выглядела фауна Африки во время одной из эпох "великих перемен". Вдобавок, теперь мы лучше понимаем то, как выглядела география континента в то время, а необычный хвост данного ящера стал своеобразным подарком для публики на день Святого Валентина"", - отметила одна из исследователей, Джуди Ског,передает Коррсепондент.

Титанозавры относятся к виду зауроподов - динозавров, имеющих крупные размеры и относящихся к четвероногим травоядным ящерам.

Эти создания имели огромную массу, откладывали большое количество яиц и отличались быстрым темпом роста молодняка.

Новый вид динозавра нарекли Mnyamawamtuka moyowamkia, что в переводе означает - "животное из реки Мтука с хвостом-сердцем" на языке кисвахили.

Также ученые пришли к выводу, что Африка являлась родиной этих гигантских существ.