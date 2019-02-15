Эксперты рассказали, какие цветы уместны как знак любви

Эксперты по этикету считают цветы универсальным подарком любой женщине, но, по их мнению, красные цветы уместно дарить девушке, только если к ней есть сильные чувства, а белые цветы не стоит выбирать для женщин в возрасте.

Ежегодно 14 февраля в католическом и протестантском мире отмечается День святого Валентина (День всех влюбленных). С 1990-х годов этот праздник стал популярным и в России. Накануне Дня всех влюбленных специалисты в области этикета рассказали , какого цвета и размеров букет нужно выбирать в подарок.

Как отметила педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева, при выборе букета нужно помнить, что яркие, насыщенные красные цветы - "это всегда разговор о страсти", если это не цель нашего подарка, то лучше такой не дарить. Эксперт полагает, что женские букеты должны быть округлой формы,передает РИА Новости.

"Ориентируйтесь на свой вкус и помните, что лучше дарить цветы пастельных тонов юным девушкам, девочкам, понасыщеннее - дамам в возрасте. Букет для юных девочек может быть небольшим, для дам он может быть и побольше и состоять из цветов "помощнее". Женские букеты всегда должны быть округлые, а мужские – вытянутые. Мужчинам дарят букеты на юбилеи, если это представители артистических профессий, то в честь профессионального события", - рассказала Николаева.

Ее коллега Элеонора Басманова тоже отметила связь размера и цвета букета с возрастом женщины. Юным девушкам рекомендуют дарить букеты белых цветов, розовых и предпочтительно такие нераскрытые бутоны, закрытые и полузакрытые бутоны. Что касается молодых женщин, то правила этикета различают молодую незамужнюю и молодую замужнюю. Если молодая женщина, то дарить нужно цветы с открытыми бутонами, розового или более густого оттенка. Могут быть и красные цветы, только если это замужняя девушка.Например, муж вполне и даже очень хорошо, если он подарит цветы красного цвета, это знак любви, страсти, что вполне уместно. Если женщина еще не замужем, то предпочтительнее дарить цветы розовых и пестрых оттенков", - рассказала Басманова.

Эксперт считает, что женщинам в возрасте не стоит дарить белые цветы, лучше отдать предпочтение ярким, пестрым букетам. "Известно, что белые цветы могут быть траурными, вот для пожилых женщин никак не подходят цветы белого цвета.А, скажем, оранжевых, пестрых, ярких контрастных оттенков очень подходят. Если женщина - мама, бабушка, любят цветы в горшке, то пожалуйста, дарить их возможно", - добавила Басманова.