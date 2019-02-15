Опасности офиса, или как работа мешает нам худеть

Вот и вы решились худеть. Не с 1 числа понедельника нового года, а вот прям сейчас, ну или с завтрашнего дня. Освободили холодильник и шкафчики от всех вредных продуктов, чаще всего поеданием, но это не столь важно, главное — на полках теперь красуются салаты, куриная грудка, творог с 0% жирности и прочие атрибуты правильной жизни. И вы даже к этом готовы, запаслись контейнерами, которые с гордостью потащите на работу. Однако именно там, в офисе, вас может ожидать масса вещей, в корне противоречащих вашим планам.

Как известно, 80% успеха в вопросе похудения зависит от питания. Вы можете умирать в фитнес-клубе каждый день, однако если ваш рацион состоит из бургеров, тортов и картофеля фри, абонемент в спортзал — выброшенные деньги на ветер,передает Рамблер.

Совсем недавно это еще раз доказала известный теледоктор Елена Малышева. Отведав гигантский пирог с палтусом, энергетическая ценность которого составила по ее прикидкам около 1000 ккал, она быстрым шагом целый час ходила по холодным улицам Москвы. Придя домой и обнаружив на смарт-часах потерю лишь несчастных 200 с чем-то килокалорий, Малышева еще раз подтвердила, что питание является первостепенным и основным в желании приобрести заветный размер одежды.

Допустим, вы серьезно решили за себя взяться, так как половина весенне-летнего гардероба вам откровенно мала. Это прекрасно и похвально, более того, даже не потратив ни копейки на крутого тренера, спортивный клуб или абонемент в бассейн, вы вполне можете сбросить желаемое количество килограммов с помощью корректировки питания. А принципы правильного питания вы наверняка знаете. Дома у вас все по плану, а как обстоят дела вне его стен, среди рабочей недели? Вот там-то, в офисе, и поджидают нас скрытые враги похудения.

Завтрак

Да-да, именно он! Как часто с утра, собирая детей в школу или сад, доглаживая мужу рубашку и выгуливая собаку, мы попросту не успеваем или забываем позавтракать. А это первый враг к заветному весу. Ученые давно доказали, что главной причиной эпидемии ожирения является отказ от завтраков! Если вас эта информация ни в чем не убеждает, возможно, вам понравится иная: регулярные утренние приемы пищи помогают худеть. Как говорится, выбирайте то, что вам ближе. Если вы не успеваете поесть дома, обязательно возьмите правильный завтрак с собой на работу. Иначе будете голодными глазами подъедать все, что не приколочено, и это, скорее всего, будут быстрые углеводы — сладости, плюшки, бутерброды и прочее. А еще лучше, пересмотрите свою утреннюю рутину (может, какие-то вещи можно сделать с вечера или делегировать домочадцам) и найдите 10 минут для полноценного приема пищи.

Назойливые сотрудники-соблазнители

Это те, у которых в столе всегда есть шоколадка или печенье, а с утра они приходят с пакетом пончиков. Те, кто в 11 часов подбивает коллектив заказать пару пицц или суши. Есть такие? Меняйте свою дислокацию в офисе, если это возможно. Даже если это вам удалось, учитесь говорить НЕТ. "Нет, спасибо, я сегодня не хочу пиццу", "Нет, спасибо, я не голодна". И далее по списку. Четкое и внятное нет. Конечно, вы нарываетесь на непонимание, однако что вам дороже: новая дорогущая юбка, которая как-то незаметно стала мала и именно поэтому вы ни разу не сразили наповал весь офис ее видом или сиюминутное и сомнительное гастрономическое удовольствие? Именно!

Прочь еду со стола!

Что там говаривал профессор Преображенский? Не помните, пересмотрите. А если кратко — всему свое место! Еде в том числе. На вашем рабочем столе есть место только для большой бутылки с чистой питьевой водой, чай-кофе тоже не возбраняются. Никакой еды, вы здесь дело делаете. Отнесите ваши ланч-боксы в холодильник. А обед организуйте на кухне или в кафе, выделив себе 20-30 минут для отдыха и нормального приема пищи. Так вы и отвлечетесь, и не съедите лишнего.

Стресс и цейтнот

Затяжной стресс до добра еще никого не доводил, это вам не в дикой природе, где стресс лишь кратковременный и мобилизующий силы организма. Недосып, работа на износ — чаще всего способствуют набору веса, а не похудению. На случай задержки в офисе припрячьте хорошие перекусы: орехи, сухофрукты. Главное, не съешьте все и сразу. И не забывайте пить больше воды. Торговые автоматы Если в вашем офисном здании такие имеются — проложите ваш путь так, чтобы они не попадались вам на глаза. Иначе соблазн купить шоколадку или "полезный" батончик будет слишком велик. Также мотивацией не бегать за кошельком ради сомнительной пользы будет подсчет сэкономленных денег. За месяц точно наберется на поход к косметологу.

Режим дня

Пусть это звучит банально, но от этого зависит приличный процент успеха вашего похудения! Если вы будете страдать от недосыпа, заветных килограммов вам не видать, как собственных ушей. Поэтому пересмотрите свой график и выделите лишний час на сон, а не на просмотр очередного сериала. Составьте план питания на неделю — так можно и прилично сэкономить, не накупив лишнего, а обозримая перспектива будет вас вдохновлять. Не пытайтесь бороться с биологическими часами, так вы себе только навредите и обязательно съедите перед сном что-то совсем не полезное. Если вы работаете дома (такое тоже бывает), постарайтесь ограничить число подходов к холодильнику — в этом вам тоже поможет план и дневник питания. А то банальное написание статьи может стать причиной незаметного поглощения коробки конфет. Проверено. Делайте разминку каждые 15 минут и регулярно выходите выгуливать свою собаку. Даже если ее у вас нет.