ДТП в Унгенах: пьяный пешеход врезался в полицейскую машину

Авария произошла вчера в Унгенах. Речь идет о полицейском, ехавшим со включенной мигалкой и сиреной. В какой-то момент перед автомобилем выбежал 51-летний пьяный мужчина, который переходил дорогу в неположенном месте.

Заметив мужчину на проезжей части, полицейский остановился у обочины, но пешеход продолжил бежать, врезался в капот служебной машины, а затем упал.

Через несколько минут подъехала оперативная группа Инспектората Полиции города Унгены, главы И.П. Унгень, а также прокурор Унгенского района.

У сотрудника полиции концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе составила 0,00 промили. Служебная машина не была повреждена.

В результате дорожно-транспортного происшествия, 51-летний мужчина был доставлен в районную больницу Унген для оказания медицинской помощи, где ему преждевременно поставили диагноз "сотрясение мозга", но от госпитализации он отказался.

После проведения теста на содержание алкоголя в крови, было установлено, что у пешехода концентрация алкоголя составила 0,74 промили.

Полиция продолжает устанавливать обстаятельства ДТП.