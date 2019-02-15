Дизайнеры придумали сверхнеобычную посуду

Похоже, что ребята удивили сами себя. Найдет ли отклик эта посуда у самых креативных дизайнеров, коллекционеров и обычных домохозяек?

Американские художники из Лос-Анджелеса HAAS Brothers в сотрудничестве с ведущим дизайнером французской компании L'Objet Эладом Иифраком выпустили линейку причудливой посуды. Впервые коллекцию они представили на ежегодной международной выставке Maison & Objet 2019,передает Рамблер.

Тарелки, столовые приборы, емкости для хранения сыпучих, вазы и подсвечники обернулись в милых монстриков, необычных обиталей национального парка Джошуа-Три. А вы догадываетесь, кто там вообще живет?

Чернохвостые зайцы, толстороги, змеи, койоты и скорпионы, причем эти существа обитают только в этой части Америки. А главная достопримечательность парка — камень Skull Rock в форме черепа.

И вот вдохновившись этим парком с потусторонним ландшафтом, Элад Иифрак (он много путешествует и изучает природу разных стран) представил, как бы выглядели его жители: похоже, его впечатления превзошли прообразы. Такая домашняя утварь станет необычным декором для наших земных квартир.

Столовая посуда из лиможского фарфора декорирована вручную: емкости покрывают позолотой или платиной, цветной краской, для узоров используют кристаллы Swarovski. Это придает особый шарм посуде, с такой интерьер будет смотреться дороже и эффектнее.

Вам нравится посуда?

Безусловно, количество забавных супниц и диковинных мисок для салата ограничено. Не всем суждено приютить у себя дома пятнистого единорога и барашка с гиалуроновыми губами. К тому же и цены кусаются.