Плахотнюк: В отличии от остальных, мы точно знаем, что и как нужно делать

Караван ДПМ, в ходе которого кандидаты в парламент от Демократической партии встречаются с избирателями по всей стране, продолжает. Влад Плахотнюк побывал в Штефан Водэ, где на встречу с ним пришли местные врачи, соцработники, полицейские и учителя.

"Они мне сказали, что сейчас стало лучше, чем было несколько лет назад, но нужно ещё много работать, чтобы достигнуть ожидаемого результата. Согласен. Мы первые, кто это признает. Но, в отличии от остальных, мы знаем точно, что и как делать", - написал лидер ДПМ в Facebook,передает Allmoldova. Плахотнюк подчеркнул, что у демократов - самые лучшие кандидаты, и напомнил, что в Штефан Водэ это - Николае Молозя.

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