Игорь Додон заявил, что не подпишет указ об отзыве посла Андрея Негуца

Посол Молдовы в России Андрей Негуца срочно вернулся на родину. МИДЕИ передало правительству просьбу об отзыве дипломата.

В Кишиневе Негуца встретился с президентом Игорем Додоном, который заявил, что не подпишет указ об освобождении посла.

МИДЕИ не сообщило о причинах отзыва дипломата.

По информации портала deschide.md, Андрея Негуцу отзывают из-за того, что он не обозначил корректно и четко позицию Молдовы в связи с открытием в Москве так называемого дипломатического представительства приднестровского региона.

В конце 2017 года Андрея Негуцу вызывали в Кишинев из-за случаев давления со стороны российских властей на молдавских чиновников и политиков.

Андрей Негуца был назначен на должность посла Молдовы в России весной 2017. Он также руководил дипмиссией в Москве в 2009-12 годах.