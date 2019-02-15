Если ты думаешь, что десяток советов, написанных в дружелюбном тоне, немедленно перевернет твою жизнь, то ты сильно ошибаешься. Ни одна прочитанная статья в мире не поможет тебе стать сверхпродуктивным человеком — до тех пор, пока ты не предпримешь несколько усилий. Если тебе уже давно не хватает мотивации — начни с анализа своих временных затрат, чтобы обнаружить, как неэффективно ты тратишь время на неважные мелочи.
У каждой из нас случаются такие моменты, когда работать нет желания, а отдых позволить себе нельзя. В эти минуты ты прокрастинируешь, старательно удаляя ненужные файлы на компьютере или беседуя с коллегами, считая это налаживанием социальных связей. Тебе нужно выявить, на что именно ты отвлекаешься больше всего — и заполнить пробелы полезными делами,передает Рамблер.
Вот несколько простых примеров заполнения "неэффективных" моментов дня:
Утро
Предположим, что твое утро начинается в 7 утра. Именно со звонком будильника обрывается твой лучший сон за ночь, но не стоит огорчаться по этому поводу. Не ставь звонок на повтор и попробуй встать на 10 минут раньше, чем обычно. Потрать эти минуты на то, чтобы помедитировать, записать пару мыслей в дневник или сделать легкую растяжку. В 8 ты уже можешь оказаться в транспорте, в котором полно неулыбчивых и серых людей. Это время — лучший момент для того, чтобы почитать что-то вдохновляющее. Открывай не ленту соцсетей, а подборки книг, которые помогут тебе найти что-то позитивное в столь раннем утре. Вскоре ты заметишь, что дорога начинает занимать меньше времени — а книга так и не собирается заканчиваться. В 9 утра ты прибываешь в офис, и если у тебя не самая напряженная неделя — наверняка не можешь сразу приступить к работе. Не проверяй соцсети, не проверяй почту и не общайся с коллегами, если это твой случай. Почитай немного профессиональной литературы, пройди дополнительные тесты в приложении для изучения языков, поищи тематические семинары, которые ты могла бы посетить для своего карьерного роста. Затем приступи к самой сложной задаче из тех, что у тебя имеются — чтобы потихоньку набрать обороты. В 10 ты можешь начать отвечать на входящие письма, но если правильное предложение не идет в голову — отложи его ненадолго. Если ты чаще всего отвечаешь схожим образом — сделай шаблоны, которые вставляются нажатием определенной комбинации клавиш.
День
Час дня, и ты только отобедала, и наверняка коллеги приглашают тебя на совместный перекур и чашку кофе. Вместо этого отправляйся на прогулку вокруг офиса — ходьба поможет тебе собраться с мыслями, сосредоточиться и проветрить голову. В 6 часов ты едешь домой, чувствуя себя измотанной тяжелым днем. Открой книгу на том месте, на котором остановилась, — и используй время в пробке для того, чтобы немного переключиться с рабочей суеты. Если же ты сама ведешь машину — включай аудиокнигу или подкаст.
Вечер
Вечером тебе предстоит немало работы: постирать то, перемыть это, вынести мусор, приготовить ужин. Надевай беспроводные наушники и используй мотивирующие подкасты, чтобы домашняя рутина не надоедала. В 8 ты вспоминаешь о том, что пообещала себе регулярно тренироваться, но так и не находишь в себе сил для того, чтобы встать с кресла. Конечно, в этот момент не стоит устраивать себе часовое кардио, но ты можешь взять в руки небольшие гантели и позаниматься, пока смотришь любимый сериал. Не жертвуй своим временем ради гибкого тела — наслаждайся многозадачной тренировкой. Но убедись, что ты тренируешься не слишком поздно, ведь силовые упражнения перед сном могут вызывать бессонницу.
Давай посчитаем, сколько бы ты могла сделать за день — не потратив на это ни одной лишней минуты.
Медитация — 10 минут
Чтение — 30 минут
Изучение английского языка — 10 минут
Прогулка — 10 минут
Чтение — 30 минут
Прослушивание вдохновляющих подкастов — 30 минут
Фитнес — 15 минут
В общей сложности больше двух часов значимых действий, не отнявших и минуты из твоего дня. Ты смогла укрепить и умственные, и физические мышцы, стимулировать свою производительность и самочувствие. Конечно, никто не рекомендует тебе не общаться с коллегами и друзьями или избегать чтения новостей. Но ты всегда можешь самостоятельно пересмотреть свой рабочий день и обнаружить те моменты времени, когда ты абсолютно ни на чем не можешь сконцентрироваться — и использовать их вдвойне эффективно.
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