Гражданина Молдовы и двух британцев задержали в селе Яски Одесской области

В селе Яски Одесской области задержали трех человек - нашего соотечественника и двух британцев. Гражданина Молдовы подозревают в том, что он помог иностранцам незаконно попасть на территорию Украины.

Власти соседней страны выясняют, зачем британцы захотели проникнуть на их территорию нелегально, в то время как паспорта у них были в порядке и они могли провести на Украине 90 дней.

Их выдворили из страны обратно в Молдову и объявили персонами нон грата на пять лет. А гражданина Молдовы поместили под предварительный арест. Проводится уголовное расследование.