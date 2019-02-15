Ученые:Эффект от горячей ванны сравним с занятием фитнесом

Отдых в горячей воде способствует выделению нескольких биологически активных веществ и снижению сахара.

Исследователи узнали, что горячая ванная имеет несколько положительных эффектов на организм. Об этом сообщает Journal of Applied Physiology.

Ученые сравнили эффект пребывания в горячей воде с выполнением физических упражнений,передает Коррреспондент.

В исследовании приняли участие мужчины с избыточной массой тела и ограниченными физическими возможностями. Они 15 минут пребывали в комнате с температурой воздуха 27 градусов, затем на протяжении часа принимали ванну с температурой воды плюс 39 градусов.

Оказалось, что воздействие горячей оды на организм способствует выработке интерлейкина-6, обладающего противовоспалительным эффектом.

Также повысился уровень оксида азота, расслабляющего стенки сосудов и снижающего артериальное давление. Через несколько недель у испытуемых снизился уровень глюкозы и инсулина в крови. Зафиксированы уменьшения хронических воспалений в разных частях тела.