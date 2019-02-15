Названа новая причина отупения людей

Американские специалисты провели 20-летний эксперимент с более чем 12 тысяч испытуемых.

В Университете Джонса Хопкинса ученые нашли одну из причин ухудшения умственных способностей с возрастом. Об этом сообщает MedicalXpress.

Специалисты провели эксперимент на протяжении 20 лет. Оказалось, что хронические воспаления в среднем возрасте являются причиной нарушения памяти и умственных способностей в старости.

Исследователи около 20 лет наблюдали за 12 336 человек, чей средний возраст составил 57 лет,передает Корреспондент.

Испытуемых разделили на четыре группы в зависимости от уровня воспаления в организме. Его измерили по количеству С-реактивного белка и данных четырех биомаркеров воспаления: количестве белка фибриногена, числа белых кровяных телец, уровень фактора фон Виллебранда и фактора свертывания крови VIII.

Умственные способности испытуемых протестировали в начале эксперимента, спустя, 6-9 лет спустя и в конце эксперимента.

Исследование показало, что у людей с крайне высоким показателем воспаления умственные способности ухудшились на 12%, с умеренно высоким – на 8%. Больше всего пострадала память, языковые навыки и исполнительные функции.