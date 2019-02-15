Правительство направило пакет из 7 законов на утверждение президенту

Семь законов, ответственность за которые взяло на себя правительство, будут переданы для промульгирования президенту. Никто из депутатов не оспорил принятие нормативных актов, поэтому их можно считать утвержденными.

Правительство взяло на себя ответственность за принятие законов о повышении зарплат директорам детсадов, школ и колледжей, а также девяти с половиной тысячам младших офицеров МВД и советников Национального агентства по разрешению споров.

Утверждены и поправки в госбюджет, бюджет соцстрахования и закон о Бельцкой свободной экономической зоне.

Изменения вступят в силу после опубликования в "Официальном мониторе"