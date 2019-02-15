Фотограф сделал из 1500 деталей Lamborghini шедевр

На создание снимка ушло два года. Фотограф впервые работал с настоящим авто, вместо масштабной модели.

Швейцарский фотограф Фабиан Офнер создал фото Lamborghini Miura SV с каждой его деталью отдельно, вплоть до каждого винтика. Об этом сообщает Top Gear.

Художник создал снимок в рамках собственного проекта серии "распадающихся" на части автомобилей – Disintegrating X. Впервые Офнер работал с настоящим автомобилем. Ранее он использовал детальные миниатюрные модели,передает Корреспондент.

Фотограф сообщает, что его друг, владеющий Lamborghini Miura SV 1972 года, предложил сделать снимок его авто. Владелец как раз собирался отдать машину на реставрацию.

Во время реставрационных работ фотограф снял 1500 деталей Lamborghini, даже каждый винтик из авто. Затем поместил их на одно фото.