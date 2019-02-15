В США самолет попал в зону турбулентности: пятеро пострадавших

Самолет совершил экстренную посадку в городе Рено штата Невада.

Самолет, летевший из штата Калифорния в Вашингтон, попал в зону сильнейшей турбулентности. От сильной тряски пострадали пять человек. Об этом в среду, 13 февраля, пишет Reno Gazette Journal.

В результате воздушное судно совершило экстренную посадку в городе Рено (штат Невада),передает Корреспондент.

Трое из пяти пострадавших были сразу же доставлены в больницу.

Известно, что борт летел из Санта-Аны в Сиэтл. Полет выполняла американская авиакомпания Delta Air Lines, которая принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства.