В Сети появился трейлер iOS 13

Представит новую версию операционной системы Apple, скорее всего, на мероприятии WWDC в июне.

В Сети появилось видео, на котором показана будущая операционная система iOS 13. Ролик был создан дизайнерами с учетом самых последних слухов о ней. Об этом пишет 9to5mac.

Видео демонстрирует переработанный интерфейс, который вероятно ожидает владельцев iPhone, а также новые функции ОС,передает Корреспондент.

Стоит отметить, что пока многие эти идеи являются догадками, и в подлинной iOS 13 решение с новыми функциями будет иным.

Одной из особенности дизайнерской концепции является AlwaysOn-дисплей для iPhone X и iPhone XS, который будет постоянно показывать дату, время и четыре виджета.