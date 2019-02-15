Повышение зарплат, единовременного пособия молодым специалистам и сокращение числа отчетов для учителей. Все эти меры способствовали предотвращению оттока кадров из системы образования. Это признали многие педагоги района Штефан Водэ на встрече с председателем Демократической партии Влада Плахотнюком.
Первые ощутимые результаты зарегистрировали в системе образования в 2017 году, после того как лидер демократов объявил, что школы закрывать больше не будут. А с первого декабря прошлого года педагогам повысили зарплаты примерно на 35%. Теперь начинающие учителя получают более пяти тысяч леев. А единовременное пособие для молодых специалистов, которые работают в сельской местности, увеличили с 45 до 120 тысяч леев.
"Мы довольны, поскольку за такой короткий срок люди увидели изменения и прогресс".
Кроме изменений в сфере образования, педагоги обсудили и социальные проекты, реализованные демократами, такие как Prima Casă, повышение пособий при рождении ребенка, выплаты компенсаций и повышение пенсионного возраста.
"Я очень люблю свою работу, профессию, детей. Пенсионный возраст - 63 года, но почему я должна выходить на пенсию?"
"Я восхищаюсь вами, вы - моя героиня. Первый раз кто-то говорит, что не хочет идти на пенсию, что еще может работать. Большое вам спасибо за ваш труд", - сказал кандидат ДПМ Влад Плахотнюк.
В планах демократов значится и укрепление безопасности страны. Этот вопрос лидер ДПМ обсудил с сотрудниками Пограничной полиции.
"Я знаю позицию руководства относительно безопасности границы, хочу узнать позицию партии по этому поводу. Как вы видите дальнейшее развитие?"
"Я рассматриваю Молдову как суверенное независимое государство. Думаю, что современные технологии и компетентные, подготовленные пограничные полицейские, получающие хорошую зарплату - это базовые элементы для обеспечения безопасности нашей границы", - добавил Влад Плахотнюк.
"В последнее время мы действительно чувствуем поддержку властей, которые оснащают Пограничную полицию современным оборудованием".
Побывала команда Демпартии и на местной швейной фабрике, где работают 60 человек.
Влад Плахотнюк обсудил с работниками предприятия вопрос повышения зарплат.
"Мы обеспечим такие условия предпринимателям в частном секторе, чтобы они могли расширяться, получать больше прибыли и повышать вам зарплаты".
Работники фабрики отметили, что рады работать дома, да еще и в хороших условиях.
"Очень хорошо, не надо ехать на заработки за границу".
"Все, что нам удалось сделать в нашем районе, сделано при поддержке нынешних властей".
В 36-ом одномандатном округе от Демократической партии баллотируется Николай Молозя. Его имя - первое в бюллетене.
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