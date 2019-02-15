В Кишиневе начали продажу мэрцишоров

В столице уже продают мэрцишоры. Выбор, как всегда, поражает воображение - торговцы предлагают сувениры на любой вкус и кошелек.

"Мне очень нравятся изделия ручной работы. Они красивые и недорогие".

"Цены от трех леев до 30-ти. Я торгую первый день. Трудилась над этими мэрцишорами целый год".

Мэрцишоры нередко покупают для отправки за границу.

"Каждый год мы стараемся предложить что-то новое, и повторяем модели, которые пользовались спросом в предыдущие годы. Обязательно учитываем пожелания клиентов", - сказал мастерица Олеся Потеряну.

Спрос на символы весны и любви пока невелик, но покупатели все же есть.

"Беру для дочек, друзей, подруг. Разумеется, муж такое не купит, поэтому покупаю я".

"Нет, не рано, уже пора готовиться. Хотя я делаю дома своими руками. Подсматриваю идеи и делаю сама".





