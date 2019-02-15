Детский сад на Буюканах обещают отремонтировать к осени

166 детский сад на Буюканах, пустовавший около 13 лет, скоро откроет двери для дошкольников. Капитальный ремонт в учреждении начали еще осенью. До конца мая рабочим предстоит обустроить 13 групп, санузлы и кухонный блок.

"В ближайшие три недели мы объявим тендер на закупку оборудования. В мае уже будем устанавливать окна и один блок будет готов".

"Главное, чтобы погода не подвела. Если все будет хорошо, и будет все сделано в срок, осенью уже сдадим в эксплуатацию. Здание очень старое, обветшалое, многое восстанавливаем с нуля".

Открытие этого детского сада позволит решить проблему нехватки мест в дошкольных учреждениях столицы.

"Многие детсады переполнены. В некоторых группах более 30 детей. Со специалистами в области менеджмента дошкольного образования мы изыскиваем возможности снизить нагрузку, перераспределить детей", - сказал глва столичного Управления образования Вероника Соломицки.

Жильцы близлежащих домов говорят, что пустующий детский сад превратился в пристанище для бездомных и рады, что он скоро вновь заработает.

"Этот детский сад был одним их лучших. Но потом его закрыли, и туда стали приходить пьяницы и наркоманы"

На покупку мебели и оборудования для 166 детского сада муниципальные власти уже выделили семь миллионов леев. Около 20 миллионов леев на ремонт выделит предприниматель, с которым местные власти заключили соглашение о партнерстве.