В Карпатах за сутки сошло пять лавин

В горах и на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность.

В горах Карпат за сутки сошло три лавины, сообщает департамент гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА в четверг, 14 февраля,передает Корреспондент.

При обследовании лавинных очагов в Ивано-Франковской области выяснилось, что с северо-восточного склона горы Брескул сошло три лавины свежего снега объемом 160, 110, 120 м³. Ориентировочное время схождения – ночь на 13 февраля. Жертв нет.



Кроме этого, с северо-восточного склона горы Брескул сошла лавина свежего снега объемом 1820 м³, а с восточного склона Говерлы сошла лавина свежего снега объемом 900 м³. Ориентировочное время схождения 13 февраля, днем, между 12.00 и 12.30.

"Сегодня на Прикарпатье – облачная погода, днем небольшой снег с дождем, местами слабый гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м / с, местами порывы 15-20 м / с. Температура воздуха ночью -3 + 2, днем 0-5 тепла. В высокогорье Карпат температура воздуха ночью и днем 2-7 мороза", – добавляют в ОГА.