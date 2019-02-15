В Херсоне блокировали контрабанду антиквариата

Среди предметов, которые злоумышленник намеревался переправить за границу, находились как античные предметы, так и исторические ценности XIX века.

Житель Херсона пытался с помощью международного почтового сервиса отправить в одну из стран Европы старинные ценности. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщает пресс-служба СБУ,передает Корреспондент.

"Древности человек скупал у местных коллекционеров, а покупателя нашел на специализированном интернет-сайте. За коллекцию культурных ценностей злоумышленник планировал получить тысячу долларов США", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали в помещении одного из международных почтовых сервисов при оформлении посылки.

По заключению экспертов, изъятые древности, среди которых монеты, ювелирные изделия и предметы быта, относящиеся к периоду VII в. до н.э. - XIX вв. н.э., представляющих историческую ценность и не подлежат вывозу из Украины без соответствующего разрешения.

Злоумышленнику сообщено о подозрении, продолжаются следственные действия.