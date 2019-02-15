Ткачук признает, что ПКРМ пыталась создать с ЛДПМ коалицию

Бывший коммунист Марк Ткачук признал, что в 2013 ПКРМ вела переговоры с ЛДПМ о создании коалиции. Об этом он написал на своей странице в Facebook, после того, как в СМИ появились распечатки переписки Ткачука с членом либерал-демократов Вадимом Пистринчуком.

"Друзья, читайте переписку тех месяцев между Марком Ткачуком и Вадимом Пистринчуком. Почуствуйте дыхание времени! Пронаблюдайте намерения сторон. Вся переписка совершенно подлинная", - написал Ткачук.

Более того, Ткачук признал, что секретные часть секретных договоренностей с ЛДПМ была достигнута. Однако дальнейшей коалиции не сложилось из-за лидера либерал-демократов.

"У Филата, как выясняется, была одна, но пламенная страсть: закончить мошенническую сделку по Банку... Во имя этой задачи он отказался от досрочных выборов, от клятвенных обещаний гражданскому обществу, во имя этой "великой цели" он трижды нагибал и разгибал свою партию, превратив парламентскую фракцию ЛДПМ в редчайший вид беспозвоночной политической экзотики", - написал Ткачук.

Примечательно, что ранее ПКРМ и в частности сам Ткачук официально отвергали любые вероятные коалиции с правящими на тот партиями, будучи в ярой оппозиции.

Фото: telegraph.md