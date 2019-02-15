Создан смартфон с рекордно живучей батареей

Устройство в состоянии проработать до 50 дней на одном заряде. Оно также обладает пятью камерами.

Компания Energizer создала смартфон, который может проработать до 50 дней на одном заряде благодаря батарее на 18 тыс мАч. Презентация гаджета должна состояться на MWC 2018 в Барселоне. Об этом пишет AP.

Производитель позиционирует свою новинку, как "первый смартфоном в мире с такой мощной батареей",передает Корреспондент.

При этом полноценного заряда батареи должно хватить на 100 часов воспроизведения музыки, и до двух дней безостановочного видео.

Также известно, что новинка поддерживает оптимизацию программного обеспечения и энергосберегающие технологии. Предполагается, что заряда должно хватать на неделю "обычного" пользования гаджетом.

По части других характеристик известно, что смартфон имеет 16+2 МП двойную фронтальную "всплывающую" камеру, а также тройную основную камеру с 12+5+2 МП-сенсорами. В основу устройства положен процессор MediaTek Helio P70.