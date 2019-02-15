На дне океана найдена "биосферная бомба"

Обнаруженная угроза неизбежно станет причиной катаклизмов и катастрофических изменений в биосфере планеты.

В Университете Южной Калифорнии ученые обнаружили на дне океана "биосферную бомбу". В будущем она неизбежно приведет к катастрофическим изменениям на Земле. Об этом сообщает Phys.org.

Чтобы в биосфере Земли начались катастрофические изменения, достаточно поднять температуру воды в Мировом океане на два градуса. Ученые нашли на дне океанов скопление газов, которые могут подняться на поверхность и привести к резкому нагреванию атмосферы Земли,передает Корреспондент.

Газ выделяется из геотермальных источников и скапливается на дне океана. Сейчас эти газовые резервуары стабильны. Но нагревание температуры воды приведет к их дестабилизации. Океан поглощает избыточное тепло из атмосферы земли, а количество выброса парниковых газов неуклонно растет. Уже к 2100 году океан нагреется примерно на три градуса.

По мнению ученых, выброс скоплений газов со дна океанов неизбежно. Спрогнозировать время, когда это произойдет тяжело. Но ученые утверждают, что такое происходила на планете ка минимум дважды. Первый раз 55 миллионов лет назад такой выброс привел к палеоцен-эоценовому термальному максимуму. Тогда Земля нагрелась на восемь градусов Цельсия. Около 17 тысяч лет назад этот процесс нагрел атмосферу и стал причиной окончания ледниковой эпохи.