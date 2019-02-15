Ученые рассказали, как любят животные

Прагматичная романтика и забота о потомстве.

Видео о проявлениях нежности и любви среди животных очень популярны на YouTube.Но, как предупреждает биолог Патрик Эббот, нам не стоит себя обманывать: для мира животных понятие романтической любви неприменимо. Его слова приводит EarthSky: "Взаимоотношения животных направлены на выживание и воспроизведение. В то же время мир животных учит нас, что влюбляться — это выгодно. Это обогащает значение праздника святого Валентина, позволяет почувствовать себя частью огромного биологического мира",передает МояПланета.

Эббот добавляет: "То, что мы опознаем как любовные отношения в мире животных, нацелено на выживание потомства. Например, самцы пингвинов сберегают и охраняют малышей, пока не вернутся самки. Или обезьянки, которые собирают паразитов в шерсти партнеров — это служит для укрепления связей в стае". Даже выбор брачного партнера у животных определяется целями выживания.