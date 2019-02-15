Медвежата ворвались в дом и обчистили холодильник

Налет запечатлела камера видеонаблюдения.

Брайан Кенготт, хозяин дома в американской местности Тахо-Виста, обнаружил, что через незапертое окно к нему пробрались два медвежонка.

Об этом рассказывает UPI. Один из них сразу же принялся за холодильник, а второй отправился в спальню. Кенготт рассказал, что медведи не успели нанести дому значительного ущерба и ему удалось вызвать подмогу и отпугнуть их,передает МояПланета.

Примечательно, что после взлома медвежата стали ежедневно возвращаться к Брайану, однако теперь он стал более бдительным и надежно запирает дом.