Вежливый аллигатор постучался в дверь во Флориде

Но хозяйка все равно вызвала полицию.

Жительница Флориды услышала стук в дверь и поспешила открыть. Каково же было ее удивление, когда на пороге она увидела трехметрового аллигатора. Как сообщает UPI, соседи попытались прогнать незваную рептилию, но та ответила агрессивно,передает МояПланета.

Решили вызвать полицию, а те уже обратились к профессиональным ловцам аллигаторов. Появление таких животных не редкость во Флориде, некоторые даже решаются держать их дома в качестве терапевтических животных.