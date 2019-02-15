Чеботарь: если оппозиция придёт к власти, страна вернется к политическому хаосу и нестабильности

Приход к власти оппозиции грозит стране хаосом и политической нестабильностью, а реформы, начатые Демпартией, будут свернуты. В этом убежден зампредседаетля ДПМ Владимир Чеботарь. По его словам, оппозиция признала, что не знает, как продолжить выплату повышенных пенсий и зарплат, ремонт дорог и другие проекты.

"По нашему мнению, если оппозиция придёт к власти, страна вернется к политическому хаосу и нестабильности, когда отечественные и зарубежные инвесторы пустятся наутек из Молдовы, а новых будет не найти, а тренд к сокращению миграции сменит прямо противополжная тенденция", - сказал зампредседателя ДПМ Владимир Чеботарь.

Как отметил Владимир Чеботарь, у оппозиции нет программы и проектов по решению проблем жителей страны. Тандем ПДС-ППДП, например, строит кампанию на голых лозунгах, полных ненависти.

"Этот блок претендует на серьёзные позиции во власти, но не предлагает ни одного решения, ни одного проекта. Сделаю то, не знаю что, тогда, не знаю когда, - вот их подход", - сказал Владимир Чеботарь.

Лидеры ПДС и ППДП Майя Санду и Андрей Нэстасе не ответили на наши телефонные звонки, чтобы прокомментировать эти заявления.







