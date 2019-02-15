Названа главная опасность алкоголя для женщин

Алкоголь активирует ген, связанный с раком молочной железы, заявляют австралийские ученые.

Существует связь между употреблением алкоголя и появлениям рака груди у женщин. Однако сами представительницы прекрасного пола в большинстве своем не осведомлены об этой зависимости. К такому выводу пришли австралийские исследователи из Университета Флиндерса, сообщает Medicalxpress.





Доктор Эмма Миллер отметила, что опрос среди женщин продемонстрировал, что большинство из них связывает употребление спиртного с краткосрочными рисками и полагают, что в небольших дозах алкоголь полезен для сердца и организма в целом. В действительности же алкоголь может иметь более серьезные последствия, чем принято считать,передает Корреспондент

На сегодняшний день в Австралии на долю злокачественных образований молочных желез приходится 28% всех случаев рака, который диагностируется у женщин.

