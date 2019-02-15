Жестокие видеоигры не вызывают агрессию у подростков – психологи

Британские ученые выяснили, что жестокие компьютерные игры не делают ребенка агрессивным в реальной жизни.

Жестокие видеоигры не делают детей жестокими, выяснили психологи из Оксфорда, пишет Royal Society Open Science.

До шести из десяти британских подростков играют в видеоигры со сценами жестокости. Для исследования ученые отобрали тысячу 14-15-летних добровольцев,передает Корреспондент.

Специалисты выяснили, как часто и во что те играют, а также спросили подростков и их родителей, считают ли те, что жестокие игры способствуют агрессии.

Жестокие игры пришлись по вкусу 2/3 мальчиков и половине девочек. При этом ни сами подростки, ни их родители не заметили, что такие игры повысили агрессию. Не приводили они и к антисоциальному поведению.

Иногда у подростков бывали всплески ярости в процессе игры или сразу после, но такое поведение вполне нормально для соревновательных игр, отметили ученые.

