Минздрав отменил желтый код опасности распространения кори

В Молдове отменили желтый код опасности распространения кори. Согласно данным минздрава, с начала февраля корью заболел только один человек, а уровень вакцинации достиг 95%, что соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.



С начала прошлого года в нашей стране официально зарегистрировали 343 случая заболевания этим вирусом. Большинство пациентов не были привиты. Вакцинируют от кори бесплатно во всех поликлиниках.

Согласно данным ВОЗ, в 2018 году в европейском регионе, в который входит и Молдова, зарегистрировали рекордное число заболевших корью - свыше 82 тысяч человек.