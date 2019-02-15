Людмилу Козловскую вызвали на слушания в ПБОПОД

Председателя фонда "Open Dialog" Людмилу Козловскую ждут сегодня в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Гражданка Украины должна ответить на вопросы, связанные с предполагаемым вмешательством ее организации во внутренние дела Молдовы.

Козловскую пригласили в прокуратуру повторно, встреча назначена на 14 часов. Напомним, что в первый раз председателя "Open Dialog" пригласили на слушания 27 декабря, но она не явилась.

Козловскую обвиняют в отмывании денег, шпионаже и незаконном финансировании партий Молдовы. Прокуроры завели уголовное дело по итогам отчета следственной комиссии парламента. В документе говорится, что НПО, которое возглавляет Козловская, финансируется, в том числе, российскими секретными службами. Во внутреннюю политику Молдовы она вмешивалась при содействии рейдера №1 в СНГ Вячеслава Платона. Парламентская комиссия также установила, что фонд "Open Dialog" поддерживал политиков Андрея Нэстасе и Майю Санду. Ранее оба признали, что НПО оплачивало их зарубежные поездки.