О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
На Буюканах вдоль улицы Алба-Юлия установили светодиодное освещение
// фото: facebook.com/rucodreanu/
08:21, 15 Feb 2019
просмотров 259 | комментариев 0

Вдоль улицы Алба-Юлия на Буюканах установили светодиодное освещение. Новые фонари стоили мэрии полтора миллиона леев.

"Мы обновили и установили 170 светодиодных ламп. Они экономичные, поэтому мы значительно сократим расходы на уличное освещение. Эту улица - одна из десяти дорог мунипиция Кишинев, которые мы модернизируем", - говорит и.о. главы Управления общественного транспорта Виталий Бутучел.

Жители района рады тому, что теперь вечером можно будет спокойно идти домой.

"Свет был, но не такой яркий. Недавно поменяли. Видела, как рабочие там что-то устанавливали".

Это радует, что стало светло, можно и прогуляться вечером".

Исполняющий обязанности мэра Кишинева отметил, что переход на новые светодиодные лампы значительно сократить расходы на электричество.

"Они на 50% экономичнее. Раньше тратили в год два миллиона двести тысяч, сейчас будем тратить миллион. Сэкономленные деньги будем вкладывать в дальнейшую модернизацию уличного освещения. На Алба-Юлии, по данным полиции, из-за плохого освещения увеличилось число аварий, поэтому на этой улице освещение поменяли в первую очередь", - сказал и.о. мэра столицы Руслан Кодряну.

Проект стартовал в декабре. До сих пор светодиодные лампочки уже установили на бульваре Мирча чел Бэтрын, улице Иона Крянгэ и в парке Valea Trandafirilor. В этом году на модернизацию освещения еще десяти улиц выделят примерно 15 миллионов леев.

 




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожны с автомобилем.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Хорошо пойдут дела на бирже.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Уделите больше внимания любимому человеку.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Вас может ожидать много неотложной работы дома. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешны знакомства и поездки.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Возрастет вероятность отравления. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Перегрузки чреваты нервным срывом.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с автомобилем.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Выбор Плахотнюка и выбор Молдовы
Виталий Андриевский ,
ava.md
Loading...