На Буюканах вдоль улицы Алба-Юлия установили светодиодное освещение

Вдоль улицы Алба-Юлия на Буюканах установили светодиодное освещение. Новые фонари стоили мэрии полтора миллиона леев.

"Мы обновили и установили 170 светодиодных ламп. Они экономичные, поэтому мы значительно сократим расходы на уличное освещение. Эту улица - одна из десяти дорог мунипиция Кишинев, которые мы модернизируем", - говорит и.о. главы Управления общественного транспорта Виталий Бутучел.

Жители района рады тому, что теперь вечером можно будет спокойно идти домой.

"Свет был, но не такой яркий. Недавно поменяли. Видела, как рабочие там что-то устанавливали".

Это радует, что стало светло, можно и прогуляться вечером".

Исполняющий обязанности мэра Кишинева отметил, что переход на новые светодиодные лампы значительно сократить расходы на электричество.

"Они на 50% экономичнее. Раньше тратили в год два миллиона двести тысяч, сейчас будем тратить миллион. Сэкономленные деньги будем вкладывать в дальнейшую модернизацию уличного освещения. На Алба-Юлии, по данным полиции, из-за плохого освещения увеличилось число аварий, поэтому на этой улице освещение поменяли в первую очередь", - сказал и.о. мэра столицы Руслан Кодряну.

Проект стартовал в декабре. До сих пор светодиодные лампочки уже установили на бульваре Мирча чел Бэтрын, улице Иона Крянгэ и в парке Valea Trandafirilor. В этом году на модернизацию освещения еще десяти улиц выделят примерно 15 миллионов леев.