Названа новая опасность сладкой и жирной пищи

С таким режимом питания организм человека оказывается более восприимчив к сепсису, уверяют ученые из США.

Употребление пищи с высоким содержанием жиров и сахара может значительно увеличить риск смерти от сепсиса. К такому выводу пришли ученые Портлендского государственного университета,передает Корреспондент.



Американские исследователи проводили эксперименты на мышах. Оказалось, что грызуны, употреблявшие большое количество сладкой и жирной пищи, намного чаще страдали от хронических воспалений и сепсиса, в том числе с летальным исходом.



"Такая "диета" влияет на реакцию иммунитета так, что организм оказывается более восприимчив к сепсису. И в случае его возникновения смерть наступала намного быстрее", – рассказал ученый Брук Нейпир.



Полученные данные могут помочь в лечении различных инфекционных заболеваний, так как с их помощью будет проще контролировать рацион пациентов.