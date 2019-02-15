В Тараклии отметили праздник Святого Трифона, покровителя виноделов и садоводов

Праздник Святого Трифона, которого считают покровителем виноделов и садоводов, отметили накануне в Тараклии. Святого Трифона мог поприветствовать каждый прохожий в центре города. В роли покровителя виноградарей выступил Федор Коларь.

В этот день по традиции, начинают обрезку виноградной лозы и поливают ее прошлогодним вином, чтобы урожай нынешнего сезона был богатым.



В этот же день объявили и премировали 15 лучших виноделов Тараклии.

"Мне очень приятно. Получила диплом за обрезку винограда. Я в этом колхозе работаю уже больше 30 лет. 80 гектаров виноградников у нас".

Народные умельцы предлагали посетителям изделия ручной работы.

Власти Тараклии отмечают, что чтут традиции своих предков.

В Тараклии отмечают праздник Святого Трифона 35 лет подряд.





