Ремонт дорог, строительство водопроводов и канализации и привлечение инвестиций - это лишь несколько приоритетов кандидата ДПМ по 20-му одномандатному округу в Страшенах Павла Филипа. Вместе с командой демократов он приехал в Страшены и встретился с горожанами.
В Страшенском районе в прошлом году в рамках программы "Хорошие дороги для Молдовы" отремонтировали 30 километров дорог. Павел Филип говорит, что до конца этого года в селах отремонтируют еще 70 километров дорог. Кандидат ДПМ пообщался с дорожниками и убедился, что они готовы и в этом году реализовать новые проекты.
"Когда есть работа, мы работаем, получаем зарплату, нанимаем еще людей. Так происходит в независимых странах. Я очень хочу, чтобы мы развивали инфраструктуру, могли делать это своими руками, а не платить другим", - говорит кандидат ДПМ по 20-му округу Павел Филип.
Глава Drumuri Străşeni говорит, что благодаря программе "Хорошие дороги", инициированной председателем ДПМ Владом Плахотнюком, предприятие сделало большой рывок вперед. В прошлом году оборот компании вырос в три раза по сравнению с 2017-ым. Это позволило увеличить зарплату работникам.
"Сейчас у нас средняя зарплата составляет примерно восемь тысяч леев. Некоторые сотрудники получают по 10, 12 тысяч. Это рабочий класс, водители, механики", - сказал директор А.О. Drumuri Străşeni Владимир Кроитор.
Другим приоритетом кандидата в 20-м одномандатном округе является привлечение инвестиций. Об этом Павел Филип говорил на встрече с сотрудниками страшенского винзавода. Компания небольшая, но уже завоевывает иностранные рынки.
"И в наши магазины, и за границу, по всей Европе. Вино очень хорошее, высокого качества".
Павел Филип отметил, что благодаря инвестициям в выигрыше будут и наемные рабочие.
"Чем больше рабочих мест, тем выше конкуренция, и тогда предприниматели будут переманивать сотрудников друг у друга. А значит, зарплаты будут расти", - отметил кандидат ДПМ по 20-му округу Павел Филип.
С командой демократов в Страшенах побывал и председатель ДПМ Влад Плахотнюк. Он высоко оценил работу Павла Филипа.
"Все, что было сделано в стране, было сделано благодаря правительству и благодаря самоотдаче вашего кандидата. Я не преувеличиваю, когда говорю, что это лучший кандидат, ведь правительство возглавил лучший из лучших", - считает кандидат ДПМ Влад Плахотнюк.
Жители Страшен говорят, что высоко ценят работу Павла Филипа в качестве премьера и уверены, что он достойно будет представлять их интересы в следующем парламенте.
"Я работаю в мэрии 50 лет, был и мэром, советником. Реальные перемены я увидел только за последние три года. Села стали развиваться".
"Я работаю уже очень долго, с 20 лет, но не видел, чтобы дела делались. Теперь действительно ощущаются перемены. Мы вам верим и желаем успеха на выбранном пути".
Комментарии
- Додона не пустили в зал Мюнхенской конференции по безопасности
- Вадим Лесник: Мои политические оппоненты соревнуются не предвыборными программами, а ложью
- Влад Плахотнюк посетил свое родное село Грозешты
- "У вас еще остались школы и не все уехали? Тогда я иду к вам!": Как Майя Санду добьет в Молдове то, что не добила
- Людмилу Козловскую вызвали на слушания в ПБОПОД
- Чеботарь: если оппозиция придёт к власти, страна вернется к политическому хаосу и нестабильности
- Ткачук признает, что ПКРМ пыталась создать с ЛДПМ коалицию
- В Штефан Водэ побывал Караван ДПМ
- Игорь Додон заявил, что не подпишет указ об отзыве посла Андрея Негуца
- Плахотнюк: В отличии от остальных, мы точно знаем, что и как нужно делать
- Додона не пустили в зал Мюнхенской конференции по безопасности
- Страховки "Зеленая карта" и ОСАГО стали дешевле на 15%
- В Кишиневе прошел марш памяти воинов, павших при исполнении интернационального долга в Афганистане
- Глубоко под землей найдены гигантские горы
- Людмила Бишир из Тараклии решила открыть ателье по пошиву национальной одежды
- Додона не пустили в зал Мюнхенской конференции по безопасности
- В Кафедральный собор Кишинева доставили чудотворную икону "Призри на смирение"
- Крокодил заживо съел мужчину на глазах у племянника
- Названа причина раннего старения мозга
- В Дондюшанском районе обнаружено тело 39-летнего мужчины со следами насильственной смерти
- Додон купил освобождение молдавских пленных за счёт 20 млн долларов, полученных от русских на избирательную кампанию
- Опасные заболевания, которыми могут заразить домашние животные
- Владимир Воронин жестко раскритиковал миграционную амнистию
- Усатый обвиняет Додона: он ставит палки в колеса МИДу, который планирует сегодня привести домой молдавских пленных
- Что будет с организмом, если спать без подушки
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожны с автомобилем.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Вас может ожидать много неотложной работы дома. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешны знакомства и поездки.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Возрастет вероятность отравления. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с автомобилем.
|Banca Nationala a Moldovei
ava.md