Вместе с командой демократов Павел Филип приехал в Страшены и встретился с горожанами

Ремонт дорог, строительство водопроводов и канализации и привлечение инвестиций - это лишь несколько приоритетов кандидата ДПМ по 20-му одномандатному округу в Страшенах Павла Филипа. Вместе с командой демократов он приехал в Страшены и встретился с горожанами.

В Страшенском районе в прошлом году в рамках программы "Хорошие дороги для Молдовы" отремонтировали 30 километров дорог. Павел Филип говорит, что до конца этого года в селах отремонтируют еще 70 километров дорог. Кандидат ДПМ пообщался с дорожниками и убедился, что они готовы и в этом году реализовать новые проекты.

"Когда есть работа, мы работаем, получаем зарплату, нанимаем еще людей. Так происходит в независимых странах. Я очень хочу, чтобы мы развивали инфраструктуру, могли делать это своими руками, а не платить другим", - говорит кандидат ДПМ по 20-му округу Павел Филип.

Глава Drumuri Străşeni говорит, что благодаря программе "Хорошие дороги", инициированной председателем ДПМ Владом Плахотнюком, предприятие сделало большой рывок вперед. В прошлом году оборот компании вырос в три раза по сравнению с 2017-ым. Это позволило увеличить зарплату работникам.

"Сейчас у нас средняя зарплата составляет примерно восемь тысяч леев. Некоторые сотрудники получают по 10, 12 тысяч. Это рабочий класс, водители, механики", - сказал директор А.О. Drumuri Străşeni Владимир Кроитор.

Другим приоритетом кандидата в 20-м одномандатном округе является привлечение инвестиций. Об этом Павел Филип говорил на встрече с сотрудниками страшенского винзавода. Компания небольшая, но уже завоевывает иностранные рынки.

"И в наши магазины, и за границу, по всей Европе. Вино очень хорошее, высокого качества".

Павел Филип отметил, что благодаря инвестициям в выигрыше будут и наемные рабочие.

"Чем больше рабочих мест, тем выше конкуренция, и тогда предприниматели будут переманивать сотрудников друг у друга. А значит, зарплаты будут расти", - отметил кандидат ДПМ по 20-му округу Павел Филип.

С командой демократов в Страшенах побывал и председатель ДПМ Влад Плахотнюк. Он высоко оценил работу Павла Филипа.

"Все, что было сделано в стране, было сделано благодаря правительству и благодаря самоотдаче вашего кандидата. Я не преувеличиваю, когда говорю, что это лучший кандидат, ведь правительство возглавил лучший из лучших", - считает кандидат ДПМ Влад Плахотнюк.

Жители Страшен говорят, что высоко ценят работу Павла Филипа в качестве премьера и уверены, что он достойно будет представлять их интересы в следующем парламенте.

"Я работаю в мэрии 50 лет, был и мэром, советником. Реальные перемены я увидел только за последние три года. Села стали развиваться".

"Я работаю уже очень долго, с 20 лет, но не видел, чтобы дела делались. Теперь действительно ощущаются перемены. Мы вам верим и желаем успеха на выбранном пути".





