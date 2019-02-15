В городе парализовано движение трамваев, метро и большинства автобусов.
В Берлине утром в пятницу, 15 февраля, проходит первая за семь лет крупная забастовка работников общественного транспорта. Она затронет сотни тысяч пассажиров.
Отмечается, что по городу не ходят трамваи и поезда метро, большинство рейсов автобусов также отменены,передает Корреспондент.
Окончание забастовки намечено на 12 часов дня, однако в транспортной компании BVG ожидают, что для полного восстановления планового движения общественного транспорта потребуется еще несколько часов.
С помощью забастовки профсоюз пытается увеличить давление на работодателя в рамках переговоров о зарплате и условиях работы. В частности, Verdi добивается того, чтобы для всех 14 тысяч сотрудников была введена 36,5-часовая рабочая неделя (сейчас у половины работников - 39 часов), новичкам тоже выплачивали рождественские премии, зарплата увеличивалась более быстрыми темпами, а всем членам профсоюза единовременно выплатили по 500 евро.
Комментарии
- Прорыв дамбы в Бразилии: арестованы восемь человек
- Туристам закрыли путь на Эверест из-за мусора
- В Испании распустили парламент и назначили досрочные выборы
- В Одессе посетитель ночного клуба устроил стрельбу
- СМИ: Нападение с применением кислоты произошло в парижском метро
- Теракт в Индии: число жертв возросло до 44 человек
- В Перу произошло сильное землетрясение
- Мощное землетрясение произошло в Атлантическом океане
- В Херсоне блокировали контрабанду антиквариата
- В Карпатах за сутки сошло пять лавин
- Додона не пустили в зал Мюнхенской конференции по безопасности
- Страховки "Зеленая карта" и ОСАГО стали дешевле на 15%
- В Кишиневе прошел марш памяти воинов, павших при исполнении интернационального долга в Афганистане
- Глубоко под землей найдены гигантские горы
- Людмила Бишир из Тараклии решила открыть ателье по пошиву национальной одежды
- Додона не пустили в зал Мюнхенской конференции по безопасности
- В Кафедральный собор Кишинева доставили чудотворную икону "Призри на смирение"
- Крокодил заживо съел мужчину на глазах у племянника
- Названа причина раннего старения мозга
- В Дондюшанском районе обнаружено тело 39-летнего мужчины со следами насильственной смерти
- Додон купил освобождение молдавских пленных за счёт 20 млн долларов, полученных от русских на избирательную кампанию
- Опасные заболевания, которыми могут заразить домашние животные
- Владимир Воронин жестко раскритиковал миграционную амнистию
- Усатый обвиняет Додона: он ставит палки в колеса МИДу, который планирует сегодня привести домой молдавских пленных
- Что будет с организмом, если спать без подушки
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожны с автомобилем.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Вас может ожидать много неотложной работы дома. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешны знакомства и поездки.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Возрастет вероятность отравления. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с автомобилем.
|Banca Nationala a Moldovei
ava.md