На конкурсе выбрали лучшие фото со смартфонов

Победители были выбраны в рамках Mobile Photography Awards (MPA). Этот конкурс являлся восьмым по счету.

На конкурсе мобильной фотографии Mobile Photography Awards (MPA) были выбраны лучшие снимки года. Большинство фотографий создавались на iPhone X, а также Google Pixel 3 и Samsung Galaxy. Об этом отмечается на сайте конкурса,передает Корреспондент.

Представлены в конкурсе работы в 19 различных направлениях, среди которых натюрморт, путешествия, уличная фотография, природа, макросъемка и другие.

Все снимки обрабатывались исключительно с помощью приложений на смартфоне. Обладатель гран-при стал обладателем денежного приза в размере 3 тысяч долларов. Свои работы он сделал на мобильный гаджет Sony Xperia.