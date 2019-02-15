Лолита пожаловалась на маленькую пенсию

Певица Лолита Милявская заявила, что ее пенсия не превысит шести тысяч рублей в месяц. Об этом она рассказала в программе "Винил" на радио "Эхо Москвы".

"С ноября месяца мне парят мозг и не могут посчитать пенсию", — возмутилась певица.

55-летняя артистка не может доказать все 35 лет своего стажа, так как некоторое время она работала на Украине. Кроме того, в отделении Пенсионного фонда РФ заявили, что ей не хватает трех месяцев стажа для назначения пенсии,передает Рамблер.

Артистка отметила, что на ее месте могла бы оказаться бабушка, для которой пенсия — единственный способ выжить.

"Все кокетничают [на вопросы о пенсии — прим.ред]. Ребята, как только я ее получу, я опубликую, сколько мне государство выдало пенсии", — пообещала она.

Милявская рассказала, что посмотрела выпуск шоу "вДудь", гостем которого стал телеведущий Дмитрий Киселев. В интервью он, среди прочего, отказался раскрыть размер своей пенсии. В ответ на вопрос о пенсии Киселев попросил Дудя снять штаны и "показать свой маленький член".

Лолита заявила, что "не будет снимать трусы", и просто опубликует пенсию.