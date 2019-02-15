Что делать, если в доме пахнет канализацией, одежда отдает "душком" а на кухне сгорел пирог. WomanHit.ru подскажет, как решить проблему.
Наверняка вам знакома фраза: мой дом — моя крепость. В уютной квартире хочется проводить как можно больше времени — собираться за большим столом с близкими, готовить завтраки и ужины, экспериментируя с рецептами разных кухонь, смотреть кино и танцевать под бодрую музыку. Однако все эти прелести домашнего образа жизни могут быть "убиты" неприятным запахом — как от него избавиться? Для начала нужно определить источник запаха — тогда вы сможете воспользоваться нашими советами,передает Рамблер.
Запах канализации
Пожалуй, самая частая причина неприятного запаха в доме — засорившаяся канализация. Проблемы могут возникнуть из-за неправильного монтажа, в результате которого в трубах образуются места скопления мусора, или трубы начинают течь. Другая причина — отсутствие ухода за канализационной системой. Многие думают, что за счет мощного потока воды вся грязь должна выливаться в общую систему, сколько бы мусора ни поступило в трубы — это не так.
Избавиться от неприятного запаха поможет промывка труб — открутите съемные части труб и вылейте их содержимое в таз, затем слейте воду и выбросите мусор в бак. Либо залейте в смывное отверстие специальное химическое средство от засора — оно подействует в течение 30 минут. Некоторые хозяйки советуют заменить его содой и уксусом — засыпать упаковку соды в сливное отверстие и залить уксусом.
Запах сырости
Вы можете чувствовать, что в доме душно, будто не хватает кислорода, и воздух влажный, неприятно пахнет сыростью. Причиной обычно является плесень или другие грибки. Чаще всего ее можно заметить в ванной комнате, но также она появляется в местах хранения продуктов — холодильнике, чулане. Бороться с ней достаточно сложно — требуется больше, чем одна обработка.
Если очаг размножения грибка большой, обратитесь в дезинфекционную службу — потребуется обработка сильнодействующим химическим составом. На время обработки лучше временно сменить место жительства. Если плесень площадью не больше квадратного метра, то бороться с ней можно самостоятельно. Сначала смешайте раствор для обработки — в пульверизатор засыпьте хлорку и залейте водой в отношении 1 к 10, вместо хлорки можно использовать уксус. Распылите раствор на плесень, промочив ее. Оставьте на 10—15 минут, затем губкой, смоченной в моющем средстве, сотрите плесень с поверхности — губку обязательно выкиньте. Обработайте чистую поверхность раствором соды с водой — 1 чайная ложка на стакан теплой воды. Сода окажет антибактериальный эффект, предотвратив повторное появление плесени. Для профилактики промывайте грибковый очаг содой раз в неделю.
Запах мочевины
Тем, у кого есть домашние животные, знаком этот запах — он едкий и быстро впитывается в покрытие пола. Лучшее средство борьбы с ним — промыть пол раствором уксуса с водой сразу же, как вы заметили пятно. Советуем повторять процедуру на протяжении нескольких дней, чтобы окончательно удалить запах. Как только вы заметили, что запах исчез, промойте пол специальным средством с приятным ароматом.
Запах в микроволновке
Поверхности микроволновой печи быстро впитывают запах блюд, которые в ней разогревают. Избавиться от запаха поможет простой рецепт — возьмите глубокую тарелку, налейте в нее воду и добавьте несколько капель эфирного масла лимона, апельсина, бергамота или мяты. Поставьте микроволновку на разогрев на 2—4 минуты в зависимости от мощности. Потом промойте печь губкой, смоченной в моющем средстве.
Запах в шкафу
Если вы привыкли складывать белье в шкаф сразу после глажки, то не удивляйтесь, что в нем неприятно пахнет. После глажки белье должно остыть — за 30—50 минут из него испарится лишняя влага, которую выпустил утюг в виде пара. Для приятного запаха в ящик с бельем положите ароматическое саше или мешочек с содой или солью, который можно сбрызнуть любимым парфюмом — сода и соль хорошо абсорбируют запахи, поэтому приятный аромат сохранится надолго.
Запах гари
Если вы случайно сожгли пирог или забыли яичницу на сковородке, то неприятный запах гари быстро распространится по квартире. Побороть его можно запросто — возьмите чистую сковороду и обжарьте на ней кофейные зерна или цедру лимона и апельсина. Это сильные ароматы, которые смогут "перебить" другие запахи дома. Подождите 5—10 минут и проветрите квартиру, открыв все окна.
Комментарии
- В Китае массово зацвела сакура
- Ручной леопард сбежал от хозяина и напал на школьников и учителя
- Вышел трейлер Тройной границы с Беном Аффлеком
- В Киеве молодой мошенник обманул 22 пенсионеров
- Орландо Блум и Кэти Перри обручились
- Мужчина разозлился на ворчание матери и сжег общую квартиру
- Американского рэпера подозревают в двойном убийстве
- Копию первой игры Super Mario продали за $100 150
- В Великобритании сняли редчайшую белку-альбиноса
- На Закарпатье 10-летний ребенок выпил яд и умер
- Додона не пустили в зал Мюнхенской конференции по безопасности
- Страховки "Зеленая карта" и ОСАГО стали дешевле на 15%
- В Кишиневе прошел марш памяти воинов, павших при исполнении интернационального долга в Афганистане
- Глубоко под землей найдены гигантские горы
- Людмила Бишир из Тараклии решила открыть ателье по пошиву национальной одежды
- Додона не пустили в зал Мюнхенской конференции по безопасности
- В Кафедральный собор Кишинева доставили чудотворную икону "Призри на смирение"
- Крокодил заживо съел мужчину на глазах у племянника
- Названа причина раннего старения мозга
- В Дондюшанском районе обнаружено тело 39-летнего мужчины со следами насильственной смерти
- Додон купил освобождение молдавских пленных за счёт 20 млн долларов, полученных от русских на избирательную кампанию
- Опасные заболевания, которыми могут заразить домашние животные
- Владимир Воронин жестко раскритиковал миграционную амнистию
- Усатый обвиняет Додона: он ставит палки в колеса МИДу, который планирует сегодня привести домой молдавских пленных
- Что будет с организмом, если спать без подушки
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожны с автомобилем.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Вас может ожидать много неотложной работы дома. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешны знакомства и поездки.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Возрастет вероятность отравления. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с автомобилем.
|Banca Nationala a Moldovei
ava.md