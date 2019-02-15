Молдавские фермеры стремятся получить европейское признание

Молдавские фермеры стремятся получить европейское признание. Для этого их продукция должна получить сертификаты европейского образца. Многие местные сельхозпроизводители готовы внедрить стандарты Global GAP и GRASP. Для этого они побывали у агрария, который первым получил сертификат GRASP за свой яблочный сад.

"Покупатель требует определенных стандартов - чтобы в ящике было ровно 14 кг, или 13,5 кг. Если мы договорились, что покупатель возьмёт размер 65+, а у нас общая масса 60 гр или 63+, ничего не выйдет", - говорит фермер Ион Тулей.

Ион Тулей из Олэнешт района Штефан-Водэ говорит, что не смог найти покупателей на местном рынке и решил выйти на европейских покупателей. Сейчас он входит в клуб мировых сельхозпроизводителей.

"Контролируется весь производственный процесс. Мы признаны на мировом уровне как известные производители. В прошлом году получили сертификаты на сливу и черешню, осталось сертифицировать виноград. Экспортировали в Оман, Дубай, Бангладеш, Израиль и, конечно, в Россию", - отметил фермер Ион Тулей.

Зинаида Плэмэдялэ из Калараша выращивает клубнику на 40 гектарах земли. Женщина говорит, что местный рынок перенасыщен, поэтому большую часть урожая она надеется продать за рубежом.

"Покупатель доверяет продукции с сертификатом Global GAP. Этот сертификат поможет нам попасть на европейский рынок, потому что в первую очередь мы стремимся попасть именно туда", - считает фермер Зинаида Плэмэдялэ.

"Импортеры игнорируют тебя, когда нет сертификата Global GAP. Когда у товара есть этот сертификат, ты уже находишься на другой ступени, и говоришь с ними на другом уровне", - сказал экспортер Штефан Бытлан.

Сертификаты Global GAP и GRASP предусматривают адаптирование к 218 международным требованиям.

"Это безопасность труда, периодическая проверка сельхозугодий, использование ирригации, средств защиты растений, удобрения. Это также гигиена производства, требования к сбору урожая, инфраструктура. Все эти требования ориентированы на защиту окружающей среды, сотрудников и животных, а также социальная ответственность", - заявил специалист по пищевой безопасности Андрей Кумпанич.

Уже 30 фермеров стали обладателями сертификатов Global GAP, и всего двое - сертификатов GRASP. Наша страна - единственная в СНГ, где есть производители, получившие сертификаты GRASP.