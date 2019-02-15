Для участия в выборах гражданам будут выдавать временные удостоверения личности

Граждане Молдовы, у которых истек срок действия документов, смогут бесплатно получить временные удостоверения личности для участия в выборах. Офисы Агентства государственных услуг будут работать и в день парламентских выборов.

Офисы будут открыты с семи часов утра до девяти вечера. Временные удостоверения личности будут выдавать по месту прописки или месту проживания.

Граждане, которые подали документы на оформление удостоверения личности с 24 января по 21 февраля, смогут забрать документы 22 февраля, независимо от дня подачи заявления и оплаченного тарифа.