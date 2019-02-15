ДТП в центре столицы

Авария в самом центре столицы. Водитель потерял управления на мокрой дороге, и его машина на высокой скорости, пытаясь не ударить стоявший на светофоре автомобиль, врезалась в столб.

Удар был такой силы, что из машины вылетел двигатель. Подушка безопасности не сработала, но водитель, к счастью, не пострадал.

"Загорелся красный свет, я резко затормозил, и так получилось".

Остался невредим и водитель автомобиля, который зацепил гонщик.

Из-за ДТП движение по одной из полос проспекта Штефана чел Маре было приостановлено. Ведется следствие.





