"У вас еще остались школы и не все уехали? Тогда я иду к вам!": Как Майя Санду добьет в Молдове то, что не добила

Сделав акцент на сфере образования, она обрекла себя на поражение — ее позор, когда она была министром просвещения, ей не смыть.

Британские ученые выяснили, что 90 процентов из тех, кто "постит" фразу "Невозможного нет. Все возможно", не способны купить алкоголь после 22-00. В Фэйсбуке так пошутил блогер Сергей Узун. Представьте, сразу после этого поста в моей ленте в соцсети появляется реклама Майи Санду. Мол, голосуйте за блок ACUM , потому что...

Потому что родители, пишет Майя Санду, вынуждены платить каждый год тысячи леев за то, что должно оплачиваться государством — ремонт, повышение зарплат педагогов, закупку товаров для школы. Дополнительные часы и прочее. Обещает экс-министр образования Молдовы, что если придет к власти, повысит зарплаты учителей, выделит больше денег школам, чтобы родители и ученики не были вынуждены платить и были бы обеспечены высококачественным государственным образованием,передает КП.

Я почему начал с поста про британских ученых? Потому что он будто о Майе Санду. О прогрессе в сфере образования Молдовы говорит человек, который лично участвовал в регрессе этой области! Она говорит про то, что благодаря ей дети получат качественное образование, при том, что именно «благодаря» ей они такого образования лишены! Родители вынуждены платить тысячи леев за то, что должно оплачивать государство? Совершенно верно! Причем не только за ремонт и зарплаты педагогов платят наши родители, но и за репетиторов, потому что образование в школах некачественное, педагогов не хватает, школьная программа плохая. Кроме того, родители вынуждены тратиться на врачей, потому что БАК калечит детей, при этом, никак не способствует улучшению их знаний.

Я, кажется, знаю, зачем Майя Санду заговорила об образовании! По-видимому, решила, что еще не все убила, и нужно закончить начатое! Школы, говорите, еще не все закрыты? Ну, тогда я иду к вам!

А если серьезно, то лидер блока ACUM выбрала самый проигрышный вариант, сделав акцент на сфере образования. Ее до сих пор винят во всех бедах в сфере образования, вспоминая каждый день недобрым словом. Никто и никогда не поверит в то, что она изменит что-то к лучшему в этой области. Провал реформы в образовании — ее позор, от которого ей не отмыться. Уж лучше бы выбрала другой сектор — может, тогда какие-то избиратели бы ей поверили. Хотя, лучше не надо. Нам хватило образования.