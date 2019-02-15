Сделав акцент на сфере образования, она обрекла себя на поражение — ее позор, когда она была министром просвещения, ей не смыть.
Британские ученые выяснили, что 90 процентов из тех, кто "постит" фразу "Невозможного нет. Все возможно", не способны купить алкоголь после 22-00. В Фэйсбуке так пошутил блогер Сергей Узун. Представьте, сразу после этого поста в моей ленте в соцсети появляется реклама Майи Санду. Мол, голосуйте за блок ACUM , потому что...
Потому что родители, пишет Майя Санду, вынуждены платить каждый год тысячи леев за то, что должно оплачиваться государством — ремонт, повышение зарплат педагогов, закупку товаров для школы. Дополнительные часы и прочее. Обещает экс-министр образования Молдовы, что если придет к власти, повысит зарплаты учителей, выделит больше денег школам, чтобы родители и ученики не были вынуждены платить и были бы обеспечены высококачественным государственным образованием,передает КП.
Я почему начал с поста про британских ученых? Потому что он будто о Майе Санду. О прогрессе в сфере образования Молдовы говорит человек, который лично участвовал в регрессе этой области! Она говорит про то, что благодаря ей дети получат качественное образование, при том, что именно «благодаря» ей они такого образования лишены! Родители вынуждены платить тысячи леев за то, что должно оплачивать государство? Совершенно верно! Причем не только за ремонт и зарплаты педагогов платят наши родители, но и за репетиторов, потому что образование в школах некачественное, педагогов не хватает, школьная программа плохая. Кроме того, родители вынуждены тратиться на врачей, потому что БАК калечит детей, при этом, никак не способствует улучшению их знаний.
Я, кажется, знаю, зачем Майя Санду заговорила об образовании! По-видимому, решила, что еще не все убила, и нужно закончить начатое! Школы, говорите, еще не все закрыты? Ну, тогда я иду к вам!
А если серьезно, то лидер блока ACUM выбрала самый проигрышный вариант, сделав акцент на сфере образования. Ее до сих пор винят во всех бедах в сфере образования, вспоминая каждый день недобрым словом. Никто и никогда не поверит в то, что она изменит что-то к лучшему в этой области. Провал реформы в образовании — ее позор, от которого ей не отмыться. Уж лучше бы выбрала другой сектор — может, тогда какие-то избиратели бы ей поверили. Хотя, лучше не надо. Нам хватило образования.
Комментарии
- Додона не пустили в зал Мюнхенской конференции по безопасности
- Вадим Лесник: Мои политические оппоненты соревнуются не предвыборными программами, а ложью
- Влад Плахотнюк посетил свое родное село Грозешты
- Вместе с командой демократов Павел Филип приехал в Страшены и встретился с горожанами
- Людмилу Козловскую вызвали на слушания в ПБОПОД
- Чеботарь: если оппозиция придёт к власти, страна вернется к политическому хаосу и нестабильности
- Ткачук признает, что ПКРМ пыталась создать с ЛДПМ коалицию
- В Штефан Водэ побывал Караван ДПМ
- Игорь Додон заявил, что не подпишет указ об отзыве посла Андрея Негуца
- Плахотнюк: В отличии от остальных, мы точно знаем, что и как нужно делать
- Додона не пустили в зал Мюнхенской конференции по безопасности
- Страховки "Зеленая карта" и ОСАГО стали дешевле на 15%
- В Кишиневе прошел марш памяти воинов, павших при исполнении интернационального долга в Афганистане
- Глубоко под землей найдены гигантские горы
- Людмила Бишир из Тараклии решила открыть ателье по пошиву национальной одежды
- Додона не пустили в зал Мюнхенской конференции по безопасности
- В Кафедральный собор Кишинева доставили чудотворную икону "Призри на смирение"
- Крокодил заживо съел мужчину на глазах у племянника
- Названа причина раннего старения мозга
- В Дондюшанском районе обнаружено тело 39-летнего мужчины со следами насильственной смерти
- Додон купил освобождение молдавских пленных за счёт 20 млн долларов, полученных от русских на избирательную кампанию
- Опасные заболевания, которыми могут заразить домашние животные
- Владимир Воронин жестко раскритиковал миграционную амнистию
- Усатый обвиняет Додона: он ставит палки в колеса МИДу, который планирует сегодня привести домой молдавских пленных
- Что будет с организмом, если спать без подушки
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожны с автомобилем.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Вас может ожидать много неотложной работы дома. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешны знакомства и поездки.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Возрастет вероятность отравления. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с автомобилем.
|Banca Nationala a Moldovei
ava.md